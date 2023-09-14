Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць — Finance.ua

Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць
У серпні на продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців — здешевлення овочів нового врожаю.
Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства:
- морква подешевшала на 63,0% до 17,6 гривень за кілограм,
- цибуля — на 50,0% до 18,1 гривень за кілограм,
- буряк — на 54,9% до 14,6 гривень за кілограм,
- капуста на 52,7% - 11,0 гривень за кілограм.
Крупи гречані подешевшали на 5,5% - до 45,6 гривень за кілограм.
Ціни на алкоголь та сигарети
За даними Держстату, у серпні 2023 року:
- горілка подорожчала на 0,3% до 120,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подешевшали на 0,4% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 0,2% до 31,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 1,8% до 91,8 гривні за пачку.
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