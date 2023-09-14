Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць — Finance.ua

Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць

У серпні на продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців — здешевлення овочів нового врожаю.

Про це повідомляє Держстат

За даними статистичного відомства:

морква подешевшала на 63,0% до 17,6 гривень за кілограм,

цибуля — на 50,0% до 18,1 гривень за кілограм,

буряк — на 54,9% до 14,6 гривень за кілограм,

капуста на 52,7% - 11,0 гривень за кілограм.

Крупи гречані подешевшали на 5,5% - до 45,6 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у серпні 2023 року:

горілка подорожчала на 0,3% до 120,8 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подешевшали на 0,4% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 0,2% до 31,3 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 1,8% до 91,8 гривні за пачку.

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