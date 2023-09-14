Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць

Особисті фінанси
83
Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць
Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць
У серпні на продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців — здешевлення овочів нового врожаю.
Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства:
  • морква подешевшала на 63,0% до 17,6 гривень за кілограм,
  • цибуля — на 50,0% до 18,1 гривень за кілограм,
  • буряк — на 54,9% до 14,6 гривень за кілограм,
  • капуста на 52,7% - 11,0 гривень за кілограм.
Крупи гречані подешевшали на 5,5% - до 45,6 гривень за кілограм.
Ціни в Україні на деякі продукти впали вдвічі: що подешевшало за останній місяць

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у серпні 2023 року:
  • горілка подорожчала на 0,3% до 120,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подешевшали на 0,4% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 0,2% до 31,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,8% до 91,8 гривні за пачку.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.