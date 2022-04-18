Ціни на золото оновили максимум із середини березня — Finance.ua

Ціни на золото оновили максимум із середини березня

Вчора 15:46 — Банківські метали

Ціни на золото зросли до п’ятитижневого маскимуму, оскільки війна в Україні, підвищена інфляція та ризик рецесії в США підвищили попит на актив-гавань.

За даними на 14:15 за Києвом, ф’ючерс на золото дорожчав на 0,8% — до $1990. На максимумі під час торгів ціна сягала $1995,05. Востаннє на цій позначці вона була 11 березня.

Золото зміцнюється через підвищену інфляцію та геополітичні ризики у зв’язку з можливим прийняттям нових санкцій, що передбачають ембарго на російські нафту і газ, пояснив Bloomberg аналітик CMC Markets Кельвін Вонг.

«Золото зміцнюється через підвищенц інфляцією та підвищеними геополітичними ризиками», — сказав аналітик CMC Markets Келвін Вонг.

Попит на зливки зростає навіть незважаючи на зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій до 3% через ознаки того, що Федрезерв зважиться на агресивне підвищення відсоткових ставок.

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