Ціни на яйця в Україні стабілізуються: у Кабміні назвали строки — Finance.ua

Ціни на яйця в Україні стабілізуються: у Кабміні назвали строки Вчора 06:14 — Особисті фінанси

В Україні не очікується дефіцит продовольства. У листопаді очікується стабілізація цін на основні продукти харчування, зокрема яйця.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич. «Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовольнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливає насамперед загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики», — пояснив заступник міністра.

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Що стосується соняшникової олії, то аграрії зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшнику, а прогноз збору на цей рік — 9,5 млн тонн. «Це менше порівняно з попереднім роком, який був рекордним і приніс 16,3 млн тонн соняшнику. Причини такого зменшення зрозумілі — війна та погодні умови, що уповільнили темпи збирання», — пояснив він.

Також, як наголосив Маркіян Дмитрасевич, найближчим часом вирівняються ціни на яйця. Зазначимо, в Україні ціни на яйця лише за місяць злетіли на 37,87%. Це вище від очікуваного річного зростання цін у країні. Середня роздрібна ціна становить 65,38 грн (у магазинах залежно від сорту можна зустріти ціни від 51 до 90 грн за десяток). Що цікаво, подібна ситуація була і минулого року, тоді до жовтня ціна сягнула 61 грн за десяток.

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