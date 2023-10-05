Ціни на всі види пального знову збереглися — Finance.ua

Ціни на всі види пального знову збереглися Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

У четвер, 5 жовтня, порівняно із середою, 4 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 26,42 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 57,42 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 57,59 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 57,59 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 57,42 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 26,42 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у середу, 4 жовтня, порівняно із вівторком, 3 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 26,42 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 57,42 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 57,59 гривні за літр.

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