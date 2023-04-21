Ціни на всі види пального вкотре збереглися — Finance.ua

Ціни на всі види пального вкотре збереглися Сьогодні 04:19 — Особисті фінанси

У четвер, 20 квітня, порівняно із середою, 19 квітня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 22,18 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» також збереглися на рівні 47,66 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,32 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 47,66 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 22,18 гривні за літр.

У середу, 19 квітня, порівняно із вівторком, 18 квітня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 22,18 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» також збереглися на рівні 47,66 гривні за літр.

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