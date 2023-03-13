Ціни на свинину в Україні змінилися — Finance.ua

Ціни на свинину в Україні змінилися Сьогодні 06:01 — Особисті фінанси

В Україні середня ціна охолодженої свинини у лютому була на 1,4%, чи 2,5 грн/кг, нижчою, аніж у січні.

Про це повідомили аналітики Асоціації «Свинарі України», провівши щомісячний моніторинг роздрібних цін національних торгівельних мереж. «Якщо у перший місяць року кілограм свинини в середньому коштував 179,1 грн/кг, то за підсумками лютого середня ціна склала 176,6 грн/кг, знизившись на 2,5 грн/кг, чи 1,4%», — йдеться у повідомленні.

Найпомітніше подешевшали стегнова частина (мінус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (мінус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) та вирізка (мінус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг). Ціна ошийка порівняно з січневою знизилася на 1%, чи 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг).

Експерти зазначили, що зниження цін на свинину в роздрібній торгівлі відбулося на тлі аналогічної динаміки на ринку живця. Так, протягом лютого середньозважена ціна закупівлі свиней забійних кондицій знизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

«Водночас позитивну цінову динаміку на початку березня роздрібна торгівля „підхопила“ оперативніше. Попри це та попередні побоювання операторів ринку свинини щодо торгівлі під час сезонного спаду споживчої активності, більшість із них зауважує, що реалізація охолоджених напівфабрикатів відносно рівномірна», — зазначили в асоціації.

УНІАН За матеріалами:

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