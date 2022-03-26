Ціни на сталь у Європі різко зросли після вторгнення росію в Україну — Finance.ua
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Ціни на сталь у Європі різко зросли після вторгнення росію в Україну

Вчора 05:38
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Стрімке зростання європейських цін на сталь може продовжитися. Вторгнення росії в Україну порушило логістику, спровокувало санкції і викликало стрімке зростання цін на енергоносії.
Росія займає п’яте місце у світі з виробництва сталі, а Україна 14-е місце. На них припадає п’ята частина імпорту в Європейський Союз.
Європейські ціни на гарячекатаний рулон (HRC) зросли майже на 40% за останні три тижні. Ціни в Північній Америці та Китаї також зросли, але набагато менше, приблизно на 7-8%.
«Звичайно, схоже, що ціни продовжать зростати в короткостроковій перспективі. Ми прогнозуємо, що ціни знову підскочать до кінця цього місяця і в квітні», — сказала аналітик Кайе Аюб з консалтингової компанії MEPS International.
Росія і Україна займають лідируючі позиції на світовому ринку сталі завдяки значному експорту, особливо в Європу.
Незважаючи на те, що західні країни не застосовували санкції конкретно до російських сталеливарних компаній, проблеми з логістикою і непрямий вплив санкцій призвели до збоїв в бізнесі і поставках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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