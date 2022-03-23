Ціни на соціально значущу продукцію моніторитимуть щодня — Finance.ua

Ціни на соціально значущу продукцію моніторитимуть щодня

Вчора 14:27 — Казна та Політика

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значущу продукцію.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Згідно з повідомленням, з метою забезпечення безперебійної роботи підприємств в умовах воєнного стану постановою Кабінету Міністрів від 13 березня № 303 «Про припинення заходів державного контролю та державного ринкового нагляду в умовах правового режиму воєнного стану» було припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) та державного ринкового нагляду.

Зазначається, що державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні здійснюватиметься лише для стримування зростання цін на соціально значущу продукцію, гарантуючи їх доступність для населення, та за наявності загрози, що чинить значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

До переліку таких товарів увійшли:

борошно пшеничне; макаронні вироби; батон; хліб; гречана крупа;

крупа вівсяна; свинина; яловичина; птиця (тушки курячі);

молоко; масло вершкове; сметана; яйця курячі; олія соняшникова; кристалічний цукор; капуста білокачанна; цибуля ріпчаста; буряк; морква; картопля; етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні; антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

бензин (марки А-92, А-95); дизельне паливо; газ скраплений для автомобілів.

«З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродслужба запровадила щоденний моніторинг», — йдеться у повідомленні.

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