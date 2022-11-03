Ціни на пшеницю та кукурудзу впали на тлі відновлення «зернової ініціативи» — Finance.ua
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Ціни на пшеницю та кукурудзу впали на тлі відновлення «зернової ініціативи»

Аграрний ринок
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Світові ціни на пшеницю та кукурудзу впали на ринках на тлі відновлення «зернової ініціативи», що є найкращим маркером важливості цієї ініціативи для світу, наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у середу, 2 листопада.
«Найкращий спосіб зрозуміти значення Чорноморської зернової ініціативи для всього світу — це подивитися на реакцію ринку після оголошення про стабілізацію ініціативи. Є загальне падіння цін на пшеницю та кукурудзу», — написав Кубраков у Twitter.
Його коментар з’явився після оголошення Президента Туреччини Ердоган про поновлення роботи «зернового коридору». Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з середи угода про «зерновий коридор» «продовжуватиметься так само, як і раніше».
Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.
За матеріалами:
УНН
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