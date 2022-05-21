Ціни на пальне в Україні зросли на 10-15 гривень після скасування держрегулювання — Finance.ua

Ціни на пальне в Україні зросли на 10-15 гривень після скасування держрегулювання

Вчора 09:44 — Енергетика

В Україні станом на 19 травня після скасування державного регулювання ціни на пальне зросли на 10-15 гривень за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на WOG та ОККО бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали на 11,14 та 10,15 грн/л — до 51 грн/л та 52 грн/л відповідно. Дизельне паливо у цих мережах подорожчало на 14,69 грн/л — до 57 грн/л.

До 52 грн/л зріс у ціні преміум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л порівняно з 18 травня) та до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельне паливо в мережі KLO.

«БРСМ-Нафта» встановила ціну на дизпальне на рівні 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Також відкоригували ціни «Укр-Петроль», AMIC, «Укргазвидобування» та Mango.

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