Ціни на пальне у вівторок — Finance.ua

Ціни на пальне у вівторок Сьогодні 19:13 — Енергетика

У вівторок, 18 липня, порівняно із понеділком, 17 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 24,14 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 49,66 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 49,26 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 49,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 49,26 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 24,14 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок, 17 липня, порівняно із п’ятницею, 14 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 24,14 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 49,66 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 49,26 гривні за літр.

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