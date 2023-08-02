Ціни на пальне у великих мережах АЗС зросли ще на гривню — Finance.ua

Ціни на пальне у великих мережах АЗС зросли ще на гривню Сьогодні 16:45 — Енергетика

Із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 48 копійок і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 57 копійок — до 51,62 грн/л, а дизельне пальне -на 49 копійок, до 48,59 грн/л

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального подорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, дизпальне — до 51,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального подорожчали теж на 1 грн: бензин А-95 — до 47,9 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, дизпаливо — до 46,9 грн/л.

Бензин А-95 у мережі SOCAR також додав 1 грн, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн — до 51,99 грн/л. На станціях KLO всі види пального подорожчали на 50 копійок, а на UPG стандартна «п'ятірка» і ДП — на 40.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango і «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4−2 грн за літр.

uaprom За матеріалами:

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