Ціни на пальне у великих мережах АЗС зросли ще на гривню — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на пальне у великих мережах АЗС зросли ще на гривню

Енергетика
36
Із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 48 копійок і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 57 копійок — до 51,62 грн/л, а дизельне пальне -на 49 копійок, до 48,59 грн/л
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО й WOG усі види пального подорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 — до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, дизпальне — до 51,99 грн/л.
На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального подорожчали теж на 1 грн: бензин А-95 — до 47,9 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, дизпаливо — до 46,9 грн/л.
Бензин А-95 у мережі SOCAR також додав 1 грн, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн — до 51,99 грн/л. На станціях KLO всі види пального подорожчали на 50 копійок, а на UPG стандартна «п'ятірка» і ДП — на 40.
Мережі «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», VostokGaz, Mango і «Фактор» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4−2 грн за літр.
За матеріалами:
uaprom
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.