Ціни на пальне: бензин почав дорожчати — Finance.ua
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Ціни на пальне: бензин почав дорожчати

Енергетика
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У четвер, 29 червня, порівняно із середою, 28 червня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки «Євро-95» підвищилися на 0,7% до 46,59 гривні за літр, на автогаз збереглися на рівні 22,54 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 43,96 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,7% із 46,26 гривні за літр до 46,59 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 43,96 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 22,54 гривні за літр.
У середу, 28 червня, порівняно із вівторком, 27 червня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 22,54 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 46,26 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 43,96 гривні за літр.
Ціни на заправках 29 червня, гривні/літр:
Ціни на пальне: бензин почав дорожчати
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За матеріалами:
Українські Новини
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