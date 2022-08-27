Ціни на оливкову олію зростають на тлі спеки в Європі — WSJ — Finance.ua
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Ціни на оливкову олію зростають на тлі спеки в Європі — WSJ

Аграрний ринок
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Очікується, що спека та посуха в Іспанії, найбільшому виробнику оливкової олії, швидше за все, вдарять по майбутньому врожаю і спричинять підвищення цін.
Про це пише The Wall Street Journal.
Майже половина світового виробництва оливкової олії виробляється в Іспанії, а США є одним із найбільших експортних ринків країни.
"Ціни на більшість харчових олій вже високі після того, як війна в Україні призвела до дефіциту соняшникової олії, що спонукало покупців шукати альтернативи.
Тепер ціни на оливкову олію знову підвищуються через побоювання, що спекотні умови в Іспанії вдарять по майбутньому врожаю оливок", — йдеться у статті.
Аналітик ринків компанії Mintec Кайл Холланд заявив, що ринкова ціна на оливкову олію extra virgin (сорт високої якості) з Іспанії за останній місяць зросла приблизно на 7%.
За його словами, зараз урожай «виглядає досить плачевно»: Холланд очікує зниження врожаю оливкової олії майже на 30%, якщо умови не покращаться найближчими тижнями. Зазвичай збирання оливок починається в жовтні, зазначає WSJ.
Холланд додав, що поганий урожай може призвести до того, що ціни, які зараз становлять $3,8 за кг, піднімуться до $4-4,25 за кг, що стане найвищою ціною початку спостереження Mintec 20 років тому. Ризики низьких поставок збільшують очікування поганого врожаю в Італії, Тунісі та Португалії, які є великими виробниками оливкової олії.
Як зазначає WSJ, температура в Іспанії досягала 45,1°C, а відсутність дощів призвела до дефіциту води для поливу. Коли оливкові дерева не одержують достатньо води, плоди можуть псуватися або опадати, пише видання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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