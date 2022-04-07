Ціни на нафту впали до 100 доларів — Finance.ua

Ціни на нафту різко впали на даних про несподіване зростання запасів у США та через інформацію про плани вивільнення сировини із стратегічних резервів країнами Міжнародного енергетичного агентства.
Вартість червневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures у четвер становить 102,73 за барель, що на 1,66 долара (1,64%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на 5,57 долара (5,2%), до 101,07 долара за барель.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі становить до цього часу 97,62 долара за барель, що на 1,39 долара (1,44%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.
У середу вартість цих контрактів знизилася на 5,73 долара (5,6%), до 96,23 долара за барель.
Трейдери оцінюють ситуацію в Китаї, де зберігаються карантинні заходи, покликані стримати поширення COVID-19. За даними консалтингової компанії Kpler, через обмеження в портах біля узбережжя КНР зібралися танкери з близько 22 млн барелів нафти з рф, Ірану та Венесуели.
Як повідомлялося, напередодні країни МЕА погодили вивільнення зі стратегічних запасів 60 млн барелів додатково до 180 млн барелів, які мають намір надати США.