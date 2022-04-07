Ціни на нафту впали до 100 доларів — Finance.ua

Ціни на нафту впали до 100 доларів

Вчора 20:25 — Енергетика

Ціни на нафту різко впали на даних про несподіване зростання запасів у США та через інформацію про плани вивільнення сировини із стратегічних резервів країнами Міжнародного енергетичного агентства.

Вартість червневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures у четвер становить 102,73 за барель, що на 1,66 долара (1,64%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на 5,57 долара (5,2%), до 101,07 долара за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі становить до цього часу 97,62 долара за барель, що на 1,39 долара (1,44%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.

У середу вартість цих контрактів знизилася на 5,73 долара (5,6%), до 96,23 долара за барель.

Трейдери оцінюють ситуацію в Китаї, де зберігаються карантинні заходи, покликані стримати поширення COVID-19. За даними консалтингової компанії Kpler, через обмеження в портах біля узбережжя КНР зібралися танкери з близько 22 млн барелів нафти з рф, Ірану та Венесуели.

Як повідомлялося, напередодні країни МЕА погодили вивільнення зі стратегічних запасів 60 млн барелів додатково до 180 млн барелів, які мають намір надати США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.