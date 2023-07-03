Ціни на нафту в світі знижуються через низький попит — Finance.ua

Ціни на нафту в світі знижуються через низький попит Сьогодні 20:20 — Енергетика

Світові ціни на нафту впали на фоні уповільнення темпів економічного зростання найбільших споживачів цього енергоресурсу — Китаю та США. Про це повідомляє агентство Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, або на 27 центів, до 75,14 доларів за барель. Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) коштувала 70,36 долара за барель, що на 0,4% або 28 центів нижче.

На кінець червня нафта Brent дешевшає четвертий квартал поспіль, тоді як WTI знижується другий квартал поспіль через те, що дві найбільші економіки світу, США та Китай сповільнили своє зростання.

Згідно з червневим опитуванням Reuters, економісти та аналітики знизили свої прогнози цін на нафту Brent до 83,03 доларів за барель у 2023 році.

УНІАН За матеріалами:

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