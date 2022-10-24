Ціни на нафту пішли донизу - Bloomberg — Finance.ua
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Ціни на нафту пішли донизу - Bloomberg

Енергетика
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Ціни на нафту у понеділок, 24 жовтня, падають, попри зростання попиту на енергоресурси в Китаї.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вартість грудневих ф’ючерсів на сорт Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом у понеділок становить 92,87 за дол./барель, що на 0,63 дол. (0,67%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на 1,12 дол. (1,2%), до 93,5 за дол./барель.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася зараз на 0,6 дол. (0,71%), до 84,45 дол./барель. До закриття попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на дол. 0,54 (0,6%), до 85,05 дол./барель.
За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 2%, WTI — на 0,5%.
Тиск на ринок продовжує надавати зміцнення долара, а також побоювання з приводу спаду у світовій економіці в результаті швидкого посилення грошово-кредитної політики світовими центробанками.
За матеріалами:
УНІАН
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