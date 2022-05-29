Ціни на квартири в Ірпені, Бучі та Гостомелі можуть впасти вдвічі — Finance.ua

Ціни на квартири в Ірпені, Бучі та Гостомелі можуть впасти вдвічі

Вчора 19:16 — Нерухомість

За прогнозом експерта, охочих позбавитися житла у зруйнованих війною містах-супутниках Києва буде набагато більше, ніж покупців, тож ціни можуть обвалитися.

Ціни можуть сильно впасти через небажання багатьох мешканців Київщини з районів, які постраждали від війни, повернутися додому. Комусь морально важко і неприємно повертатися до зруйнованого міста, навіть якщо його власний будинок уцілів.

Ще одна мотивація — багато українців уже поїхали до Європи, пустили там коріння, знайшли (або скоро знайдуть) тимчасове місце проживання, роботу, і вони просто не захочуть повертатися назад. Причому чим довше йтиме війна, тим більше наших співгромадян може не повернутися додому.

Як вважає експерт із містобудівного та земельного права Юрій Брикайло, люди, які залишилися за кордоном, потребуватимуть грошей для облаштування свого побуту на новому місці, тому вони намагатимуться продати свої квартири в Україні.

Вже зараз, у травні, ринок житла в містах на північний захід від Києва починає оживати, хоча наразі пропозицій із продажу ще зовсім мало.

Час початку масового продажу квартир у містах-супутниках біля Києва — осінь цього року. До осені на ціновий фактор вплине і неминуче зниження купівельної спроможності більшості українців, що не може не вплинути на ціни на ринку.

На думку Брикайло, продаж нерухомості у постраждалих містах навіть за половину довоєнної ціни вже буде вдалим.

До речі, щоб не чекати роками і не накопичувати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви збиралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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