Ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися — Finance.ua

Ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися
Ціни на кавун в Україні продовжують знижуватися, повідомляють аналітики проєкту EastFruit, ukragroconsult.com.
Негативну цінову динаміку в даному сегменті виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції кавунів на ринку. Через спекотну погоду темпи дозрівання цих баштанних у полях істотно прискорилися.
При цьому посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що підсилює темпи зниження цін у цьому сегменті.
Наразі ціна на кавун з місцевих господарств вже опустилася до 10−17 грн/кг ($0,02−0,03 /кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Важливо зазначити, що реалізовувати кавун за нижчими цінами українські виробники змушені навіть в умовах скорочення виробництва цієї продукції в країні. Як раніше повідомляли аналітики проєкту, основні регіони вирощування цих баштанних, зокрема Херсонська область, на сьогодні перебувають під тимчасовою окупацією. Крім того, в поточному сезоні через підрив Каховської ГЕС частину насаджень кавунів (Миколаївська область) було змито.
Варто зазначити, що на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 24% нижчі, ніж у першій декаді серпня 2022 року. При цьому, самі виробники не виключають можливості подальшого цінового спаду в даному сегменті, оскільки щодня зростає пропозиція не тільки місцевого, а й імпортного кавуна, попит же при цьому оцінюється як невисокий.
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