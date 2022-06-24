Ціни на гречку в Україні зміняться — Finance.ua

Ціни на гречку в Україні зміняться 24.06.2022, 07:27 — Особисті фінанси

до 90 гривень. Восени популярна крупа повинна подешевшати. В Україні з травня спостерігається зростання цін на гречку, кілограм якої зараз коштує. Восени популярна крупа повинна подешевшати.

Про це пише « Телеграф » із посиланням на прогноз голови Міжнародної асоціації виробників і переробників гречки Миколи Малієнка. За його словами, нинішнє зростання цін обумовлене агресією рф проти України, а також частково, її експортом закордон.

«Навесні добірне насіннєве зерно гречки наше господарство продавало по 32 тисячі гривень за тонну, були ті, хто продавав його по 50-70 тисяч гривень. Зараз же тонна товарної гречки на ринку коштує 40 тисяч гривень, в роздробі, зрозуміло, приблизно вдвічі дорожче», — коментує він.

Основною причиною зміни ціни експерт називає наявність гречки.

«Після різкого падіння посівів гречки зі 100 тисяч гектарів до 67 тисяч і зростання цін на неї в 2021 році, аграрії нарощують площі під цю культуру. Наприклад, за моїми підрахунками в цьому році під неї було виділено приблизно 120-130 тисяч гектарів, при середній врожайності в 1 тонну з гектара, що цілком реально, ми можемо отримати 120-130 тисяч тонн гречки восени, чого цілком достатньо для внутрішніх потреб країни», — зазначив Микола Малієнко.

За його словами, якщо аграрії зуміють зібрати такий урожай, вартість гречки, ймовірно, впаде з нинішніх 40 тисяч гривень до приблизно 25 тисяч гривень.

«Це дасть роздрібну ціну гречаної крупи в магазинах в листопаді приблизно в 45-50 гривень за кілограм», — спрогнозував він.

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УНІАН За матеріалами:

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