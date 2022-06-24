Ціни на гречку в Україні зміняться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на гречку в Україні зміняться

Особисті фінанси
705
В Україні з травня спостерігається зростання цін на гречку, кілограм якої зараз коштує до 90 гривень. Восени популярна крупа повинна подешевшати.
Про це пише «Телеграф» із посиланням на прогноз голови Міжнародної асоціації виробників і переробників гречки Миколи Малієнка. За його словами, нинішнє зростання цін обумовлене агресією рф проти України, а також частково, її експортом закордон.
«Навесні добірне насіннєве зерно гречки наше господарство продавало по 32 тисячі гривень за тонну, були ті, хто продавав його по 50-70 тисяч гривень. Зараз же тонна товарної гречки на ринку коштує 40 тисяч гривень, в роздробі, зрозуміло, приблизно вдвічі дорожче», — коментує він.
Читайте також
Основною причиною зміни ціни експерт називає наявність гречки.
«Після різкого падіння посівів гречки зі 100 тисяч гектарів до 67 тисяч і зростання цін на неї в 2021 році, аграрії нарощують площі під цю культуру. Наприклад, за моїми підрахунками в цьому році під неї було виділено приблизно 120-130 тисяч гектарів, при середній врожайності в 1 тонну з гектара, що цілком реально, ми можемо отримати 120-130 тисяч тонн гречки восени, чого цілком достатньо для внутрішніх потреб країни», — зазначив Микола Малієнко.
За його словами, якщо аграрії зуміють зібрати такий урожай, вартість гречки, ймовірно, впаде з нинішніх 40 тисяч гривень до приблизно 25 тисяч гривень.
«Це дасть роздрібну ціну гречаної крупи в магазинах в листопаді приблизно в 45-50 гривень за кілограм», — спрогнозував він.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.