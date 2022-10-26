Ціни на газ найнижчі за кілька місяців: Міненерго запропонувало Європі українські ПСГ для резерву на зиму — Finance.ua

Ціни на газ найнижчі за кілька місяців: Міненерго запропонувало Європі українські ПСГ для резерву на зиму Вчора 07:14 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував Європі скористатися моментом низьких цін на газ і зробити запаси блакитного палива на зиму, використавши українські газосховища.

«Ціни на газ на найнижчому рівні за кілька місяців. Прекрасна можливість використати найбільші в Європі українські підземні сховища газу з 15 млрд кубометрів вільних потужностей. Цієї зими знадобляться додаткові обсяги газу. І низхідний тренд продовжиться», — зазначив Галущенко у Twitter.

Європа намагається приборкати високі ціни на енергоносії після того, як росія скоротила постачання газу після свого вторгнення в Україну, внаслідок чого ціни на газ злетіли до небес, а ціни на електроенергію в Європі досягли рекордного рівня в серпні.

Останнім часом ціни на газ впали набагато нижче за цей рівень через м’яку погоду і в міру того, як країни заповнювали газосховища.

Водночас у ЄС намагаються намітити шлях щодо запровадження стелі цін на газ для боротьби з високими цінами.

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