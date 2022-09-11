Ціни на елітне житло в Лондоні обвалилися через відтік росіян та зростання вартості будівництва – FT — Finance.ua

Ціни на елітне житло в Лондоні обвалилися через відтік росіян та зростання вартості будівництва – FT Сьогодні 01:20 — Світ

Ціни на елітне житло в Лондоні обвалилися через відтік росіян та зростання вартості будівництва – FT

Ринок елітного житла у Лондоні падає, пише The Financial Times

Головні причини — зростання витрат на будівництво та відхід заможних російських покупців.

Середні ціни на елітні будинки в Лондоні на 17,6% нижчі за свій пік 2014 року, свідчать дані агентства нерухомості Savills.

Наприклад, комплекс із видом на Ріджентс-парк продано менш ніж за £130 млн ($149,6 млн), що приблизно на £55 млн менше від початкової ціни. У серпні 2020 року девелопер Zenprop виставив його на продаж за £185 млн ($212,9 млн). Комплекс придбав індійський бізнесмен Аджай Калсі, стверджують джерела видання.

Падіння ринку, зокрема, повʼязано з відпливом росіян, які відігравали значну роль на ринку нерухомості британської столиці. З початку пандемії коронавірусу вони знизили активність. Ще одним чинником стали антиросійські санкції.

«російських покупців, які колись були звичним явищем у центрі Лондона, останніми роками стало менше і вони майже зникли після вторгнення рф в Україну», — зазначає FT.

Через рекордну інфляцію та підвищення ключової ставки у Великій Британії також суттєво подорожчали будівельні роботи. «Зараз ринок справді дуже стиснутий через зростання вартості будівництва», — сказав виданню один із учасників ринку.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії хотів конфіскувати особняки російських олігархів у Лондоні та використати їх для розміщення біженців. За словами віце-премʼєра та міністра юстиції країни Домініка Рааба, британська влада має на це право в рамках санкцій щодо росії, якщо проти олігарха надані достатні докази.

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