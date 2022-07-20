Ціни на бензин у США знизилися до мінімуму за останні два місяці — Finance.ua
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Ціни на бензин у США знизилися до мінімуму за останні два місяці

Енергетика
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Середня вартість бензину в США становить 4,46 дол. за галон (3,8 л) — вперше з травня вона опустилася нижче позначки $4,5 за галон, скоротившись на 10%.
Про це свідчать дані Американської автомобільної асоціації.
«Постійне падіння пояснюється зниженням внутрішнього попиту на бензин на заправних станціях та значно нижчою світовою ціною на нафту. Вартість бареля нафти становить близько 90 доларів США порівняно зі 110 доларами два тижні тому», — пояснили в асоціації.
Найзначніше ціни за минулий тиждень знизилися у Вашингтоні (на $0,21), Огайо ($0,2) та Техасі ($0,19). Найдешевший бензин зараз у штатах Південна Кароліна (в середньому $4,02 за галон), Техас та Джорджія ($4,03). Найдорожчий — у штаті Каліфорнія ($5,8 за галон).
«Світові ціни на нафту пішли вниз, що дозволило переробникам зменшити кінцеві ціни на бензин, — зазначив представник ААА Ендрю Гросс. — Крім того, зараз у країні дещо скоротився попит на бензин, хоча ми перебуваємо на піку туристичного сезону, зокрема серед автовласників», — додав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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