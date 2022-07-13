Ціни на бензин і дизель за останній місяць зросли: скільки коштує паливо в Україні — Finance.ua

Ціни на бензин і дизель за останній місяць зросли: скільки коштує паливо в Україні Вчора 19:43 — Енергетика

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за червень 2022 року. Ціни на паливо зросли більш ніж на 20%.

Про це повідомляє Держстат

За даними статистичного відомства, в червні в порівнянні з травнем 2022 року бензин А-92 подорожчав на 23,3% до 50,4 гривень за літр, бензин А-95 на 21,3% до 51,6 гривень за літр, дизельне паливо — на 22,3% до 56,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 18,7% до 41,2 гривень за літр.

Зазначимо, наприкінці травня уряд скасував державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо у зв’язку з виниклим дефіцитом.

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