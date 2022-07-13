Ціни на бензин і дизель за останній місяць зросли: скільки коштує паливо в Україні — Finance.ua
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Ціни на бензин і дизель за останній місяць зросли: скільки коштує паливо в Україні

Енергетика
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Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за червень 2022 року. Ціни на паливо зросли більш ніж на 20%.
Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства, в червні в порівнянні з травнем 2022 року бензин А-92 подорожчав на 23,3% до 50,4 гривень за літр, бензин А-95 на 21,3% до 51,6 гривень за літр, дизельне паливо — на 22,3% до 56,6 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 18,7% до 41,2 гривень за літр.
Ціни на бензин і дизель за останній місяць зросли: скільки коштує паливо в Україні
Зазначимо, наприкінці травня уряд скасував державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо у зв’язку з виниклим дефіцитом.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

За матеріалами:
РБК-Україна
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