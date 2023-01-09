Ціни на батареї для електромобілів продовжують зростати — Finance.ua
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Ціни на батареї для електромобілів продовжують зростати

Технології&Авто
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Попит на батареї для електромобілів зростає невпинно. Через це ціна на них вже збільшилась. Ця тенденція збережеться й надалі.
У 2022 році літій-іонні батареї стали дорожчими в середньому на 7% — до $151 за кВт.год, інформує BloombergNEF.
Це перше таке підвищення цін за останні десять років, і причиною стало зростання цін на сировину та компоненти, а також інфляція. Водночас попит на батареї подвоївся порівняно з 2021 роком і досяг 603 ГВт.ч.
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За деякими прогнозами, у 2023 році їхня вартість підніметься до $152 за кВт.год., а до 2026 року мають зменшитись до $100.
Здешевлення, ймовірно, почнеться у 2024 році внаслідок падіння цін на літій, через введення в експлуатацію нових потужностей з його видобутку та переробки.
За матеріалами:
Телеканал 24
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