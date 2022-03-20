Ціни на АЗС знизились: в Україну завезли першу тисячу тонн пального з Європи — Finance.ua
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укр
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Ціни на АЗС знизились: в Україну завезли першу тисячу тонн пального з Європи

Вчора 10:00Особисті фінанси
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В Україну завезли першу 1000 тонн пального з Європи. У результаті ціни на АЗС знизились на 5-10 гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі в уряді чекають на ще більші об’єми. При цьому ціни стабілізуватимуться разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.
В Уряді презентували перші результати рішень щодо цін на пальне. Зокрема, йдеться про такі кроки:
  • обнулення акцизу;
  • зниження ПДВ до 7%;
  • запровадження нової цінової формули.
Шмигаль наголошує, що наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і за бензином, і за дизелем досягає 10 грн за літр.
«Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, оскільки тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався», — зазначив прем’єр.

Довідка Finance.ua:

  • 18 березня уряд зменшив граничні цінина бензин і дизельне пальне. З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу на АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/літр, на «звичайне» дизпальне — 37,05 грн/літр;
  • а завдяки обнуленню акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ з 20% до 7% ціну на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/літр, на ДП — на 7,9 грн/літр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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