Ціни на АЗС продовжують падати — Finance.ua
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Ціни на АЗС продовжують падати

Енергетика
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З початку тижня (15−16 травня) мережі автозаправних станцій продовжили знижувати ціни на пальне. На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.
Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», державна «Укрнафта» знизила ціни на стандартну «п'ятірку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л, повідомляє Enkorr.ua.
Зокрема державна «Укрнафта» знизила ціни на стандартну «п'ятірку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.
Здешевшали також усі види пального на 1 грн/л на станціях мережі BVS. На стільки ж знизила ціни і мережа «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 і на дизпальне, що є одними із найнижчих роздрібних цін в Україні.
Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U. GO Chipo й інші. На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.
Ціни на АЗС продовжують падати
За матеріалами:
РБК-Україна
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