Ціни на автогаз та інші види палива — Finance.ua

Ціни на автогаз та інші види палива Сьогодні 20:21 — Енергетика

У п’ятницю, 18 листопада, порівняно з четвергом, 17 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,90 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» — на рівні 55,00 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривень за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 28,90 гривні за літр.

У четвер, 17 листопада, порівняно із середою, 16 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,90 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» — на рівні 55,00 гривні за літр.

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