Ціни на автогаз продовжили зростання: що пропонують АЗС — Finance.ua

Ціни на автогаз продовжили зростання: що пропонують АЗС Вчора 18:10 — Енергетика

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС в Україні за вихідні продовжила зростання.

Про це пише enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, 15-16 жовтня середня ціна на автогаз зросла на 34 копійки — до 27,19 грн за літр.

Зокрема, у дніпропетровській мережі VostokGaz та запорізькій ZOG підняли ціни на 70 та 64 коп./л, до 27,69 та 28,40 грн/л відповідно. У київській мережі «Авантаж 7» газ подорожчав на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.

Консолідована мережа «Привату» підвищила ціни на 54-64 коп/л, до 26,70-27,86 грн/л.

У мережах KLO, БРСМ-Нафта, ОККО, WOG, Socar, Shell та інших автогаз подорожчав на 20-45 коп./л.

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.