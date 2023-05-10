Цінопад триває: мережі АЗС знову зменшили вартість пального — Finance.ua

Цінопад триває: мережі АЗС знову зменшили вартість пального Сьогодні 19:00 — Енергетика

Середня ціна на пальне на українських АЗС за останні два дні зменшилася на 7−8 копійок. Згідно з даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», бензин марки А-95 здешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, дизельне пальне — до 44,99 грн/л.

Зазначається, що державна мережа «Укрнафта» зменшила ціни на всі види пального на 1 грн/л: бензин А-95 здешевшав до 44,00 грн/л, А-95+ — до 45,00 грн/л, ДП — до 44,50 грн/л. На 1 грн/л також знизила ціни мережа SOCAR, повідомляє Enkorr.u

На станціях UPG на 60 копійок здешевшали лише бензини — до 44,90 грн/л за А-95 і 46,90 грн/л — за А-95+. На 50 копійок пальне здешевшало у мережі «Авантаж», до 42 грн/л за ДП й бензин А-95.

Столична мережа KLO зменшила ціни на стандартну «п'ятірку» і дизпальне на 70 коп./л, до 45,29 і 43,29 грн/л відповідно. Фірмовий «А-95» цієї мережі втратив 1 грн/л і зараз коштує 46,99 грн/л.

Також ціни у бік зменшення відкоригували Neftek, «БРСМ-Нафта», Mango, «Маркет» і «Автотранс».

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УНІАН За матеріалами:

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