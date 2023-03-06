Ціна на газ впала до рекордного мінімуму — Finance.ua
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Ціна на газ впала до рекордного мінімуму

Енергетика
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Вперше з серпня 2021 року ціна на газ у Європі знизилася нижче $500 за тисячу кубометрів, прискоривши темпи зниження до 3%. Про це пише enkorr, посилаючись на дані лондонської біржі ICE.
«Квітневі (найближчі) ф’ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $505,1 (-1,6%) за тисячу кубометрів. А їхня вартість станом на 12.19 кск становить близько $497,3 (-3,1%)», — йдеться у повідомленні.
Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня, вона склала $513,1 за тисячу кубометрів. Це в 3,7 разів нижче за розрахункову ціну на аналогічну дату торік — $1900 за тисячу кубометрів.
До того ж, біржові ціни на газ у Європі стабільно знижуються з кінця минулого року. На думку експертів, це відбувається через теплу погоду й сильний вітер (вітрові електростанції збільшили вироблення електроенергії). Також на зниження цін впливає достатня кількість запасів газу в підземних газосховищах Євросоюзу.
За матеріалами:
agronews
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