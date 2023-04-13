Ціна на адмінбудівлю на Івано-Франківщині під час е-торгів зросла майже у 103 рази — Finance.ua

Ціна на адмінбудівлю на Івано-Франківщині під час е-торгів зросла майже у 103 рази
Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон із продажу триповерхової адмінбудівлі на Івано-Франківщині (смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а). Переможцем стало ТОВ «Волмир-плюс» з остаточною пропозицією близько 2,8 млн гривень.
Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.
Загалом за актив змагалися 9 учасників: ТОВ «Українська квіткова компанія» з остаточною пропозицією 51 000 грн, ТОВ «Іскра-транс-логістик» з остаточною пропозицією 251 500 грн, Бігун Мар’ян Богданович з остаточною пропозицією 863 123 грн, ТОВ «І контракт» з остаточною пропозицією 2 030 000, ТОВ «Кріт фінанс груп» з остаточною пропозицією 2 507 776 грн. ТОВ «Ромус-Поліграф» з остаточною пропозицією 2 600 000 грн, Вінтоняк Віталій Дмитрович з остаточною пропозицією 2 700 000 грн, Мошура Роман Богданович з остаточною пропозицією 2 801 000 грн, та ТОВ «Волмир-плюс» з остаточною пропозицією 2 807 777 грн.
Згідно з даними «Опендатабот», ТОВ «Волмир-плюс» було засноване 24 січня 2023 року Володимиром Богусевичем та Мирославом Пукішем. Основний вид діяльності компанії — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Поділитися новиною