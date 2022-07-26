Ціна газу у Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про вибуття потужностей ПП-1 — Finance.ua
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Ціна газу у Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про вибуття потужностей ПП-1

Енергетика
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Спотова ціна газу в Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про нове вибуття потужностей газопроводу «Північний потік».
Вартість найближчого (серпневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures у понеділок відкрилася на рівні $1685, котирування зросли більше ніж на 10%.
У понеділок увечері «Газпром» повідомив, що через закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження «Ростехнадзору» та з урахуванням технічного стану двигуна) концерн зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції «Портова». У результаті добова продуктивність КС «Портова» з 07:00 27 липня становитиме до 33 млн куб. м за добу порівняно з нинішніми 67 млн куб. м за добу (40% продуктивності).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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