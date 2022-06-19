Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена — Finance.ua

Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена

Вчора 18:30 — Фінтех і Картки

Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена

У неділю, 19 червня, Dogecoin підскочив на 9% з майже рекордних мінімумів після того, як Ілон Маск написав у Twitter, що продовжуватиме купувати криптовалюту.

«Я продовжуватиму підтримувати Dogecoin», — написав Маск у Твіттері.

В іншому твіті у відповідь на прохання користувача, який порадив Маску «продовжувати купувати криптовалюту», бізнесмен відповів: «Я купую».

Твіти Маска викликали зростання курсу криптовалюти на 9% за годину до $0,058, що допомогло компенсувати сильне падіння за останній місяць.

Ця заява прозвучала після отримання судового позову, згідно з яким Маска звинувачують у незаконній організації криптовалютної піраміди. Також Маск підтвердив, що продовжує купувати DOGE незважаючи на загальне зниження капіталізації ринку криптовалют.

Нагадаємо, що цього року ціна мем-токену впала на 92,33% з рекордного піку в $0,73, а сама монета стала одним із найгірших альткойнів.

Варто зазначити, що корекція ціни Dogecoin не вплинула на підтримку Маском криптовалюти.

Tesla, найбільший у світі виробник електронних автомобілів, на початку цього року надав клієнтам можливість купувати товари за допомогою DOGE. Крім того, Маск підтвердив, що SpaceX також додасть мем-монету як оплату за товари.

Схоже, що Маск не має наміру зупинятися на досягнутому. У суботу підприємець повідомив, що його компанії розширюватимуть можливості використання Dogecoin.

Самостійно розібратися із криптовалютами досить складно, однак є сервіси, які допоможуть увійти у світ крипти. Так, на CoinSmart ви можете легко купувати, продавати і дізнаватися головні новини про крипторинок прямо зі свого ПК чи смартфону.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.