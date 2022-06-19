Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена — Finance.ua
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Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена

Вчора 18:30Фінтех і Картки
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Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токенаЦіна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена
У неділю, 19 червня, Dogecoin підскочив на 9% з майже рекордних мінімумів після того, як Ілон Маск написав у Twitter, що продовжуватиме купувати криптовалюту.
«Я продовжуватиму підтримувати Dogecoin», — написав Маск у Твіттері.
В іншому твіті у відповідь на прохання користувача, який порадив Маску «продовжувати купувати криптовалюту», бізнесмен відповів: «Я купую».
Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена
Ціна Dogecoin зросла на 9% після того, як Ілон Маск опублікував твіт на підтримку токена
Твіти Маска викликали зростання курсу криптовалюти на 9% за годину до $0,058, що допомогло компенсувати сильне падіння за останній місяць.
Ця заява прозвучала після отримання судового позову, згідно з яким Маска звинувачують у незаконній організації криптовалютної піраміди. Також Маск підтвердив, що продовжує купувати DOGE незважаючи на загальне зниження капіталізації ринку криптовалют.
Нагадаємо, що цього року ціна мем-токену впала на 92,33% з рекордного піку в $0,73, а сама монета стала одним із найгірших альткойнів.

Dogecoin: перша «мемна криптовалюта» з неабиякими перспективами

Варто зазначити, що корекція ціни Dogecoin не вплинула на підтримку Маском криптовалюти.
Tesla, найбільший у світі виробник електронних автомобілів, на початку цього року надав клієнтам можливість купувати товари за допомогою DOGE. Крім того, Маск підтвердив, що SpaceX також додасть мем-монету як оплату за товари.
Схоже, що Маск не має наміру зупинятися на досягнутому. У суботу підприємець повідомив, що його компанії розширюватимуть можливості використання Dogecoin.
Самостійно розібратися із криптовалютами досить складно, однак є сервіси, які допоможуть увійти у світ крипти. Так, на CoinSmart ви можете легко купувати, продавати і дізнаватися головні новини про крипторинок прямо зі свого ПК чи смартфону.

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За матеріалами: cryptomisto
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