Ціна Bitcoin упала до $40 тис. — Finance.ua

Ціна Bitcoin упала до $40 тис.

Вчора 15:38 — Фінтех і Картки

Ціна криптовалюти Bitcoin впала нижче ключового рівня підтримки $40 тис. Це сталося вперше з 16 березня.

За даними Coin Metrics, минулого понеділка вартість криптовалюти опускалася до значення $39785,68, хоча потім було невелике зростання до $40009,78. Загалом падіння вартості склало 7%.

Істотне зниження вартості Bitcoin стало наслідком дій американських фінансових інституцій, у результаті змінилися інтереси інвесторів. Річ у тім, що в понеділок дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла трирічного максимуму на рівні 2,78%. Більш ризиковані активи мають тенденцію падати в ціні, коли прибутковість надійних інструментів зростає. У понеділок також знизився індекс Nasdaq Composite — на понад 1%.

Крім того, інвестори очікують посилення політики з боку Федеральної резервної системи. Тому вони прагнуть позбутися криптовалюти.

«Bitcoin і традиційні ринки продовжують негативно реагувати на очікування того, що ФРС США посилить свою грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією, і опублікований у вівторок індекс споживчих цін, схоже, чинить сильний тиск», — сказав аналітик Kaiko Ріяд Кері. «У глобальному масштабі війна в Україні і локдауни в Китаї гальмують ринки».

Зазначимо, істотне зниження вартості торкнулося багатьох криптовалют. Так, ціна Ethereum впала приблизно на 9%, ALGO — понад 9%, SOL та ADA — приблизно на 11%.

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