Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото) — Finance.ua

Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото) Вчора 02:17 — Технології&Авто

Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)

Volkswagen Polo Sedan повертається. Представлено нове покоління бюджетної моделі і незабаром стартує її продаж за ціною від 18 300 до 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

Втім, сам собою автомобіль не є абсолютно новим. Справа в тому, що цей седан Volkswagen Polo вже продається у низці країн і там відомий під назвою Virtus. На окремих ринках йому вирішили повернути знайому назву. Презентація моделі відбулася у ПАР, але незабаром вона з’явиться і в інших країнах.

Новий Volkswagen Polo Sedan відрізняється стриманим дизайном із плавними обводами. В анфас він схожий з хетчбеком Polo — у нього такі ж продовгуваті фари і тоненька решітка радіатора. Седан VW Polo помітно більший за попередника.

Розміри Volkswagen Polo Sedan 2022:

Довжина — 4561 мм

Ширина — 1752 мм

Висота — 1507 мм

Колісна база — 2651 мм

У салоні переважає знайомий строгий стиль Volkswagen, знайомий за хетчбеком Polo. Седан отримав великий 10-дюймовий тачскрін та сенсорний блок климат-контролю. Він просторіший за модель попереднього покоління і має великий 521-літровий багажник.

Базова комплектація Volkswagen Polo Sedan включає діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль та 6 подушок безпеки. У найдорожчій версії є клімат-контроль, камера заднього виду та бездротова зарядка для смартфонів.

Спочатку седан Volkswagen Polo буде доступний із 1,6-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с., яким обладнували і попередника. Втім, пізніше можуть з’явитися ще й турбомотори об’ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), адже їх пропонують для Volkswagen Virtus. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП.

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