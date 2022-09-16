Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)

Технології&Авто
4261
Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)
Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)
Volkswagen Polo Sedan повертається. Представлено нове покоління бюджетної моделі і незабаром стартує її продаж за ціною від 18 300 до 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Втім, сам собою автомобіль не є абсолютно новим. Справа в тому, що цей седан Volkswagen Polo вже продається у низці країн і там відомий під назвою Virtus. На окремих ринках йому вирішили повернути знайому назву. Презентація моделі відбулася у ПАР, але незабаром вона з’явиться і в інших країнах.
Новий Volkswagen Polo Sedan відрізняється стриманим дизайном із плавними обводами. В анфас він схожий з хетчбеком Polo — у нього такі ж продовгуваті фари і тоненька решітка радіатора. Седан VW Polo помітно більший за попередника.
Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)

Розміри Volkswagen Polo Sedan 2022:

  • Довжина — 4561 мм
  • Ширина — 1752 мм
  • Висота — 1507 мм
  • Колісна база — 2651 мм
У салоні переважає знайомий строгий стиль Volkswagen, знайомий за хетчбеком Polo. Седан отримав великий 10-дюймовий тачскрін та сенсорний блок климат-контролю. Він просторіший за модель попереднього покоління і має великий 521-літровий багажник.
Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)
Базова комплектація Volkswagen Polo Sedan включає діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль та 6 подушок безпеки. У найдорожчій версії є клімат-контроль, камера заднього виду та бездротова зарядка для смартфонів.
Спочатку седан Volkswagen Polo буде доступний із 1,6-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с., яким обладнували і попередника. Втім, пізніше можуть з’явитися ще й турбомотори об’ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), адже їх пропонують для Volkswagen Virtus. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.