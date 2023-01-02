Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі — Finance.ua
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Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі

Технології&Авто
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Двомісний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar оснащений 67-сильним мотором і має запас ходу до 300 км. У топовій версії його салон оброблений шкірою крокодила.
Латвійська компанія Dartz, відома своїми ексклюзивними розкішними позашляховиками, представила недорогий електричний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar. Він надходить у продаж за ціною від 15 000 євро. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.
Новий Freze Froggy EV Beachstar — найдешевший електромобіль із Європи. Втім, у Dartz схитрили, адже основою для авто послужив бюджетний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV, створений фахівцями General Motors.
У моделі-донора зрізали дах та встановили невеликий скляний козирок. Також з’явилися дуги за сидіннями та карбоновий задній спойлер.
Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі
Крім того, електрокар Freze Froggy EV Beachstar отримав потужніший електромотор на 67 к. с. і здатний розвинути 105 км/год. На вибір запропоновані варіанти із запасом ходу 200 та 300 км.
За матеріалами:
Фокус
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