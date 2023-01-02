Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі — Finance.ua

Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

Двомісний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar оснащений 67-сильним мотором і має запас ходу до 300 км. У топовій версії його салон оброблений шкірою крокодила.

Латвійська компанія Dartz, відома своїми ексклюзивними розкішними позашляховиками, представила недорогий електричний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar. Він надходить у продаж за ціною від 15 000 євро. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Новий Freze Froggy EV Beachstar — найдешевший електромобіль із Європи. Втім, у Dartz схитрили, адже основою для авто послужив бюджетний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV, створений фахівцями General Motors.

У моделі-донора зрізали дах та встановили невеликий скляний козирок. Також з’явилися дуги за сидіннями та карбоновий задній спойлер.

Крім того, електрокар Freze Froggy EV Beachstar отримав потужніший електромотор на 67 к. с. і здатний розвинути 105 км/год. На вибір запропоновані варіанти із запасом ходу 200 та 300 км.

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