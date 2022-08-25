Чистий прибуток Zoom у ІІ кварталі впав у сім разів, порівняно з 2021 — Finance.ua
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Чистий прибуток Zoom у ІІ кварталі впав у сім разів, порівняно з 2021

Фондовий ринок
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Чистий прибуток Zoom у ІІ кварталі впав у сім разів, порівняно з 2021
Чистий прибуток Zoom у ІІ кварталі впав у сім разів, порівняно з 2021
Американська компанія Zoom Video Communications Inc., яка надає послуги віддаленого відеозвязку, у другому кварталі року зафіксувала різке зниження чистого прибутку.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Чистий прибуток компанії на завершення другого кварталу становив 45,7 млн дол. або 0,15 дол. на акцію. В аналогічний період минулого року прибуток компанії становив 316,9 млн дол. або 1,04 дол. на акцію.
Таке падіння пояснюється негативним впливом змін валютних курсів та скороченням попиту на послуги компанії через повернення співробітників до офісів.
Прибуток без урахування разових факторів становив 1,05 дол на акцію. Квартальний виторг збільшився на 8% до 1,1 млрд дол.
За даними на кінець кварталу, кількість компаній-клієнтів Zoom становила близько 204,1 тис., за рік збільшившись на 18%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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