Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17% — Finance.ua
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Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17%

Вчора 01:08Фондовий ринок
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Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17%Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17%
Операційний прибуток Hyundai Motor Co. у 1 кварталі виріс на 16% порівняно з роком раніше, перевершивши очікування аналітиків — на тлі таких новин акції компанії зросли.
Про це пише Bloomberg.
«Операційний прибуток за три місяці становив 1,93 трильйона вон (1,55 мільярда доларів) у порівнянні з 1,66 трильйона вон за прогнозами аналітиків. Чистий прибуток зріс на 17% до 1,78 трлн вон (1,4 млрд дол), перевищивши оцінку в 1,39 трлн вон», — пише агентство.
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Продажі знизилися на 9,7% порівняно з роком раніше до 902 945 одиниць, переважно через глобальну нестачу мікросхем і компонентів.
Тим не менш, дохід зріс на 11% до 30 трильйонів вон завдяки значним продажам спортивних автомобілів і люксових моделей Genesis і сприятливому курсу іноземної валюти.
За матеріалами: Економічна Правда
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