Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17% — Finance.ua

Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17%

Вчора 01:08 — Фондовий ринок

Чистий прибуток Hyundai у першому кварталі виріс на 17%

Операційний прибуток Hyundai Motor Co. у 1 кварталі виріс на 16% порівняно з роком раніше, перевершивши очікування аналітиків — на тлі таких новин акції компанії зросли.

Про це пише Bloomberg.

«Операційний прибуток за три місяці становив 1,93 трильйона вон (1,55 мільярда доларів) у порівнянні з 1,66 трильйона вон за прогнозами аналітиків. Чистий прибуток зріс на 17% до 1,78 трлн вон (1,4 млрд дол), перевищивши оцінку в 1,39 трлн вон», — пише агентство.

Продажі знизилися на 9,7% порівняно з роком раніше до 902 945 одиниць, переважно через глобальну нестачу мікросхем і компонентів.

Тим не менш, дохід зріс на 11% до 30 трильйонів вон завдяки значним продажам спортивних автомобілів і люксових моделей Genesis і сприятливому курсу іноземної валюти.

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