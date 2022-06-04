"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн — Finance.ua

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.
Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном — до еквівалента 50 тис. грн на місяць.
У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.
Водночас за цей період курс долара на «чорному» ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 до 35,35-35,6 грн/$1.