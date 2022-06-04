"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн — Finance.ua
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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $826,5 млн

Вчора 14:26Валюта
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Обсяг продажу валюти Національним банком України з 30 травня до 3 червня знизився до $826,5 млн з $1 млрд 431,6 млн тижнем раніше, що є другим за величиною значенням з початку війни.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, за минулий тиждень він придбав лише $7 млн, як і минулого тижня.
Загалом з початку року до 3 червня Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 826,2 млрд та EUR110,97 млн, а продав $9 млрд 392,6 млн та EUR1 млрд 789,11 млн.
Зокрема з початку війни купівля валюти склала $1 млрд 169,3 млн та EUR110,97 млн, а продаж $6 млрд 622,4 млн і EUR1 млрд 789,11 млн.
Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб знизити підвищення привабливості гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.
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Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.
Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном — до еквівалента 50 тис. грн на місяць.
У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.
Водночас за цей період курс долара на «чорному» ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 до 35,35-35,6 грн/$1.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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