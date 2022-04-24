"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня сягнув максимуму від початку війни — Finance.ua
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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня сягнув максимуму від початку війни

Вчора 09:15Казна та Політика
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Національний банк України на тижні з 18 по 22 квітня знову значно більше продав валюти, ніж купив: доларів — на $546,7 млн, євро — на EUR201,9 млн, це приблизно на 70% більше, ніж тижнем раніше, і є максимальною тижневою інтервенцією від початку війни.
За інформацією НБУ на його сайті, за цей тиждень він не купував долари та придбав лише EUR6 млн.
Як повідомлялося, у перші півтора тижня після розпочатої росією 24 лютого війни «чиста» купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і EUR20 млн, оскільки заборону на купівлю валюти тільки було запроваджено, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.
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Проте в наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав знижуватися, тоді як обсяги її продажу — збільшуватися. У результаті в другій половині березня «чистий» продаж становив $540-620 млн на тиждень, і лише в першу половину квітня він знизився до $300-450 млн.
Деякі експерти, зокрема екс-заступник голови Нацбанку Олег Чурій, який курирував валютну політику, запропонували переглянути перелік критичного імпорту в бік значного його скорочення, оскільки сьогодні він покриває 89% товарного імпорту 2021 року.

Валютні операції: що доступно українцям під час війни

Загалом від початку року Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 779,8 млрд і EUR91,2 млн, а продав $5 млрд 398,3 млн і EUR1 млрд 377,6 млн, зокрема від початку війни купівля валюти становила $1 млрд 122,9 млн і EUR91,2 млн, а продаж $2 млрд 628,11 млн та EUR1 млрд 377,6 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня. На середину квітня, як зазначили в Нацбанку, вони знизилися до $27,4 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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