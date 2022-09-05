Чистий продаж НБУ валюти цього тижня зменшився до $231,4 млн — Finance.ua

Чистий продаж НБУ валюти цього тижня зменшився до $231,4 млн Вчора 12:45 — Валюта

Чистий продаж валюти Національним банком України цього тижня склав $231,4 млн порівняно із $429,8 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 29 серпня до 2 вересня він придбав $8,1 млн, що відповідає показникам минулого тижня, коли продав $239,5 млн порівняно з $437,1 млн тижнем раніше.

Статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів, як зазначали учасники ринку, викривлено зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в Укрексімбанку. Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку — на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер Укрексімбанк продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ в резерви.

Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку незначно збільшився до $1,33 млрд із $1,2 млрд у липні, проте все одно залишався набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд), травні ($3,4 млрд) і квітні ($2,2 млрд).

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України склав рекордні від початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.

Загалом із початку року до 2 вересня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 89,7 млн та EUR111,0 млн, а продав $16 млрд 852,7 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема від початку війни купівля валюти склала $2 млрд 432,8 млн і EUR111,0 млн, а продаж — $14 млрд 82,5 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за даними НБУ, становили $22 млрд 385,4 млн (в еквіваленті), що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня. У червні падіння резервів становило 9,3%, або $2 млрд 343,8 млн.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.