Число активних POS-терміналів ПриватБанку зросло на 14% — Finance.ua

Число активних POS-терміналів ПриватБанку зросло на 14%

Вчора 15:17 — Фондовий ринок

У квітні активних терміналів торговців, де здійснювалися оплати картками, було зафіксовано на 14% більше — 167 тис. проти 147,6 тис. у березні.

«У квітні свою роботу відновили невеликі роздрібні торгові точки, за рахунок яких і збільшилися обсяги продажу товарів, а відповідно — та відновлюється економіка», — зазначив керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євген Заграєв.

У квітні частка обороту в роздрібній мережі збільшилася порівняно з березнем на 18,4% (19,4 млрд грн проти 16,4 млрд грн у березні) та вийшла на довоєнні тенденції еквайрингової мережі банку.

Довідка Finance.ua:

у разі закінчення терміну дії картки перевипускати її не потрібно. ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів.

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