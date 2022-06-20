Чиновники можуть спати спокійно. НАЗК не проводить перевірки декларацій під час війни — Finance.ua

Чиновники можуть спати спокійно. НАЗК не проводить перевірки декларацій під час війни

Вчора 17:33 — Казна та Політика

Національне агентство з питань запобігання корупції під час війни не проводить перевірок декларацій чиновників.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

«Відповідно до підпункту 4 п. 1 Закону України „Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни“, прийнятого Верховною Радою від 03.03.2022, у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки своєчасності та повноти подання будь-яких звітів або документів звітного характеру уповноваженими органами не здійснюються», — йдеться у відповіді.

У тому числі, за даними НАЗК, не проводяться повні перевірки декларацій.

НАЗК поки що не збирається відкривати реєстр електронних декларацій чиновників.

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило тимчасово припинену функцію, що дозволяє громадянам, а також представникам юридичних осіб, в онлайн-режимі отримувати довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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