Чиновники можуть спати спокійно. НАЗК не проводить перевірки декларацій під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чиновники можуть спати спокійно. НАЗК не проводить перевірки декларацій під час війни

Вчора 17:33Казна та Політика
106
Національне агентство з питань запобігання корупції під час війни не проводить перевірок декларацій чиновників.
Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.
«Відповідно до підпункту 4 п. 1 Закону України „Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни“, прийнятого Верховною Радою від 03.03.2022, у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки своєчасності та повноти подання будь-яких звітів або документів звітного характеру уповноваженими органами не здійснюються», — йдеться у відповіді.
У тому числі, за даними НАЗК, не проводяться повні перевірки декларацій.
НАЗК поки що не збирається відкривати реєстр електронних декларацій чиновників.
Національне агентство з питань запобігання корупції відновило тимчасово припинену функцію, що дозволяє громадянам, а також представникам юридичних осіб, в онлайн-режимі отримувати довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
За матеріалами: Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.