Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову — Finance.ua

Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову

Вчора 11:03 — Казна та Політика

Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову, freepik.com

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою зобов’язав чиновників повернутися в Україну. У них є час до 25 квітня, інакше загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення.

Про це повідомляє урядовий портал

Йдеться про постанову № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану».

Цим документом:

надається право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;

встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у разі службового відрядження;

надається право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без вирішення відповідного керівника.

Нагадаємо, що згідно із законом про держслужбу до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

зауваження;

догана;

попередження про неповну службову відповідність;

звільнення з посади державної служби.

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