Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову — Finance.ua
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Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову

Вчора 11:03Казна та Політика
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Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постановуЧиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову, freepik.com
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою зобов’язав чиновників повернутися в Україну. У них є час до 25 квітня, інакше загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення.
Про це повідомляє урядовий портал.
Йдеться про постанову № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану».
Цим документом:
  • надається право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;
  • встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у разі службового відрядження;
  • надається право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без вирішення відповідного керівника.
Нагадаємо, що згідно із законом про держслужбу до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
  • зауваження;
  • догана;
  • попередження про неповну службову відповідність;
  • звільнення з посади державної служби.
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За матеріалами: РБК-Україна
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