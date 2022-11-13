Чим замінити свічки в будинку — Finance.ua

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Чим замінити свічки в будинку

Енергетика
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Через ракетні удари росії по критичній інфраструктурі практичні у всіх регіонах України відбуваються віялові відключення електроенергії. Попереду важка зима, тому українцям потрібно пристосовуватися до життя без світла.
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Пропонуємо дізнатися, що використовувати, якщо немає світла, як зробити звичайну свічку вдома, і що можна використовувати замість свічки, щоб ваші вечори були не такими темними.
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Що можна використовувати замість свічки
Пропонуємо взяти собі на замітку альтернативні варіанти для освітлення приміщень ввечері й вночі, якщо у вашому будинку не виявилося свічки:
  • світлодіодна стрічка — працює від постійного струму і підключається до джерела струму з постійною напругою величиною зазвичай 12 в, рідше 24 В і 5 в, може працювати від батарейок;
  • гірлянди на батарейках — може працювати до 2-3-х днів; а середньому від недорогих батарейок світлодіоди горять 24 години яскраво, потім яскравість буде знижуватися поступово;
  • світлодіодні ліхтарі — дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки;
  • гасова лампа — в інтернеті такі лампи називаються «туристичні», але для них необхідно запастися і гасом;
  • генератор — найпростіший, який допоможе включити пару лампочок, чайник — обійдеться в кілька тисяч гривень, але є і більш серйозні варіанти.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

За матеріалами:
УНІАН
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