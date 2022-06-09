Чим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитися — Finance.ua

Чим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитися

Вчора 19:36 — Світ

Чим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитися, www.dw.com

Німецький автовиробник Volkswagen запропонував двомстам своїм російським співробітникам із заводу в Нижньому Новгороді добровільно розірвати трудові договори, а натомість отримати до шести окладів компенсації.

Як пише російське видання «Комерсант», компанія першою у рф вирішила спробувати реалізувати програму добровільного звільнення на тлі санкцій, впроваджених проти країни-агресора за її війну в Україні.

Зазначається, що йдеться про працівників контактного складання Volkswagen/Skoda на базі російської групи «ГАЗ». VW зупинив випуск автівок у Нижньому Новгороді ще в березні й вважає, що виробництво навряд чи буде відновлено з огляду на запроваджені щодо «ГАЗ» санкції.

Згідно із запропонованою угодою, ті працівники, які добровільно звільняться до 17 червня, отримають до шести окладів; ті, що зволікатимуть до 29 числа, — лише п’ять. На додачу представники VW у рф повідомили, що, окрім грошей, пропонують своїм працівникам медичне страхування до кінця поточного року та особисте ІТ-обладання в обмін на їхнє звільнення за власним бажанням.

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