Чим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитися — Finance.ua
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Чим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитися

Вчора 19:36Світ
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Чим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитисяЧим швидше – тим більша компенсація: VW запропонував своїм працівникам у рф звільнитися, www.dw.com
Німецький автовиробник Volkswagen запропонував двомстам своїм російським співробітникам із заводу в Нижньому Новгороді добровільно розірвати трудові договори, а натомість отримати до шести окладів компенсації.
Як пише російське видання «Комерсант», компанія першою у рф вирішила спробувати реалізувати програму добровільного звільнення на тлі санкцій, впроваджених проти країни-агресора за її війну в Україні.
Зазначається, що йдеться про працівників контактного складання Volkswagen/Skoda на базі російської групи «ГАЗ». VW зупинив випуск автівок у Нижньому Новгороді ще в березні й вважає, що виробництво навряд чи буде відновлено з огляду на запроваджені щодо «ГАЗ» санкції.
Згідно із запропонованою угодою, ті працівники, які добровільно звільняться до 17 червня, отримають до шести окладів; ті, що зволікатимуть до 29 числа, — лише п’ять. На додачу представники VW у рф повідомили, що, окрім грошей, пропонують своїм працівникам медичне страхування до кінця поточного року та особисте ІТ-обладання в обмін на їхнє звільнення за власним бажанням.
За матеріалами: The page
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