Чим довше триватиме війна, тим менше людей повернеться з-за кордону — експерт — Finance.ua

Чим довше триватиме війна, тим менше людей повернеться з-за кордону — експерт Сьогодні 16:46

Чим довше триватиме війна в Україні, тим менше людей повернеться з-за кордону.

Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.в. Птухи НАН України Елла Лібанова в ефірі інформаційного телемарафону.

«Чим довше триватиме війна, тим більшими з одного боку будуть руйнування економіки та інфраструктури, а з іншого боку — більше адаптуються ті жінки і діти, які виїхали за кордон, до життя в тих країнах, до яких вони поїхали», — повідомила вона.

Як повернути

Експерт розповіла, як повернути людей, які виїхали. Один з методів — розробка програм повернення та адаптації громадян.

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«Треба з цими людьми спілкуватися, щоб не розірвати зв’язків. Треба дуже ретельно після завершення війни працювати над створенням робочих місць і перекваліфікацією робочої сили, по розміщенню населення по території України і по допомозі в поверненні, тому що це теж проблема», — додала Лібанова.

Вона зазначила, що Україна ризикує в першу чергу втратою не тієї кількості людей, які сьогодні за кордоном, а тим, що після війни чоловіки також поїдуть до своїх жінок та дітей за кордон.

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УНІАН За матеріалами:

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