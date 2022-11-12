Чи зросте ціна на електроенергію для українців — Finance.ua

Чи зросте ціна на електроенергію для українців Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Якщо руйнування стануть критичними, і як це вплине на вартість електроенергії. Finance.ua поговорив про це з експертами: Олександром Харченком, головою Центру енергетичних досліджень, (м. Київ), та Костянтином Криницьким, керівником відділу енергетики ГО «Екодія» (м. Київ).

Московський уряд використав енергетиків, щоб визначити місця, куди треба бити, впевнений голова Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.

«В них немає достатніх потужностей, щоб зруйнувати енергетичні об’єкти самі по собі, тому цілять по інфраструктурі транспортування електрики. Було понад 150 ударів дронами та ракетами по об’єктах розподільчої мережі», — зазначає Харченко.

Українська енергосистема після атак пошкоджена більше ніж на третину:

зруйновано 30+% з’єднань з генерувальними станціями;

виведено з експлуатації або працюють не на повну близько 40% електростанцій (наприклад, втрачені Вуглегірська, Луганська, Запорізька ТЕС);

6 тисяч мегаватів, які виробляла ЗАЕС, нам недоступні.

Країна втратила приблизно одну п’яту з 53 тисяч генерованих мВт. Утім, загальна потреба користування складає 11-13 тисяч мВт.

Чи допоможуть українці країні?

За словами Харченка, власники приватних будинків можуть забезпечити себе будь-яким генератором (дизельним, газовим тощо). Це найкращий варіант за умови використання якісного пального та масла для обслуговування обладнання.

Для квартири хорошим рішенням стане комбінація інвертора (12-24V на 220V) та автомобільного акумулятора. Маючи такий пристрій і 1-2 акумулятори, ви можете забезпечити мінімальний комфортний обсяг необхідної вам енергії на 4-6 годин.

Чи зросте ціна на електроенергію для українців?

Уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року — отже тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

«Сьогодні, попри війну та масовані обстріли енергетичної інфраструктури, прийнято рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів та обладнання, пошкоджених через ворожі атаки», — пояснив міністр енергетики Герман Галущенко.

Цьогорічний тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-годину при споживанні до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів до кінця вересня було 80% загальної кількості.

Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн. Тариф у 1,68 грн/кВт-год також діє для гуртожитків та колективних побутових споживачів.

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