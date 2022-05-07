Чи зникне в Україні бензин А-92 - думка експертів — Finance.ua

Чи зникне в Україні бензин А-92 - думка експертів

Кілометрові черги на АЗС й нулі на табло вже стали звичною картиною останніх днів.

А от чи зникне в Україні бензин А-92, ми опитали експертів.

На думку директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна — так і доволі швидко: «Ця марка постачалася переважно з білорусі. Її виробляв Кременчуцький нафтопереробний завод (2 квітня російські окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів, знищивши інфраструктуру підприємства. — Ред.). А в Європі її не виробляють. Зараз — це якісь залишки, які ще допродають, а загалом у перспективі його не буде. Думаю, уже влітку».

Сергій Сапєгін своєю чергою стверджує, що європейські НПЗ цілком можуть виробляти аналоги бензину А-92, адже заводи виробляють компоненти нафтопродуктів і лише на останньому етапі ці компоненти змішують і додають різні присадки, отримуючи товарне паливо. Постачальнику потрібно лише замовити потрібне співвідношення компонентів у виробника.

«Для України дуже важливим є постачання не тільки „п’ятого“, але й „другого“ бензину — найбільш затребуваного бортовими вантажівками, спеціальною технікою, аграріями, та й більшістю вітчизняних автівок, середній вік яких уже давно перевищив 20 років. До того ж А-92, та ще й нижчих екологічних класів (не Євро 5, а 3 чи 4), є дешевшим, що під час війни дуже важливо для всіх споживачів. Але це суперечить інтересам трейдерів, оскільки маржа для А-95 Євро 5, та ще й брендованого, „преміального“, є суттєво вищою, аніж для А-92 Євро 3. І навіщо докладати додаткових зусиль, домовляючись про закупівлю у виробника саме А-92? Простіше купити те, що є, а високу ціну — знову погодити з урядом. Нехай розплачується безголосий споживач», — каже він.

Сапєгін також пропонує альтернативу — біопаливну:

«Після початку війни про неї трохи забули, хоча саме час згадати. По-перше, через високі ціни на нафтове паливо — виробляти біопаливо стає економічно доцільно. По-друге, його поки що є кому виробляти. Адже спиртових заводів в Україні — значно більше, аніж нафтопереробних. По-третє, можна бути менше імпортувати. Впевнений, ми в змозі в стислі терміни замістити велику частку і бензину, і дизелю. Але чи є цей шлях на порядку денному уряду?».

Також на думку експерта не варто недооцінювати електромобілі.

«Ця частка швидко зросте, якщо ціни на паливо й надалі зростатимуть, його нестача — збережеться, а оператори будуть й далі маніпулювати цінами. Головне — надати перевагу саме цьому виду транспорту та стимулювати українців, що втратили свої автівки, купувати саме електромобілі, а не той мотлох, який європейці, замість дорогої в ЄС утилізації, залюбки продають нашим ділкам для постачання в Україну», — пояснює Сергій Сапєгін.

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